Natuurorganisaties verliezen zaak over fanzone circuit Zandvoort

Onderzoek: zeehonden raken vaker verstrikt in plastic afval

Het aantal zeehonden dat in Nederland verstrikt is geraakt in plastic afval is de afgelopen jaren toegenomen. Dat melden wetenschappers van de drie zeehondenopvangcentra Pieterburen, ASeal en Ecomare op basis van een onderzoek in samenwerking met het Max Planck Instituut.