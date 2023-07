Enorme koperkleurige cilinder spoelt aan op Australisch strand: waar komt die vandaan?

Bewoners van Green Head, zo’n 250 kilometer ten noorden van Perth, vonden het metalen object zondag in het water en sleepten het daarna naar de kust met hun wagen, zo schrijft de Australische zender ABC. Het object zou 3 meter hoog en 2,5 meter breed zijn. Na een analyse door het departement Brandweer en Hulpdiensten (DFES) en een chemisch centrum, liet de lokale politie maandag alvast weten dat het object veilig was en geen risico vormt voor de lokale gemeenschap.

’Blijf weg’

Toch wordt uit voorzorg aan kijklustigen gevraagd om weg te blijven van het cilindervormige object. De politie blijft het object bewaken tot het verwijderd wordt, en vraagt bewoners om weg te blijven van het strand. „Gezien de onbekende oorsprong van het object, moet de gemeenschap vermijden om het object aan te raken”, schrijft ook Australian Space Agency op Twitter. De politie bekijkt momenteel of het object al dan niet deel uitmaakte van een buitenlands ruimtelanceervoertuig. „Het lijkt een mogelijke brandstoftank te zijn van een raket die in de afgelopen twaalf maanden is gelanceerd”, klinkt het.