Brand in Arnhem duurt voort, vijf woningen inmiddels in brand

De brand leek rond 16.00 uur even wat minder te worden, maar vervolgens kwamen er toch weer „enorme zwarte rookwolken” vrij, aldus de woordvoerder. „Dat kan komen doordat we langzaamaan de zonnepanelen weghalen en gaten in het dak maken. Daardoor kan er weer zuurstof bij de brand komen en gaat het weer harder branden.”

Op beelden op de site van Omroep Gelderland is te zien dat een persoon via het dak probeert te ontkomen aan de brand. De beelden zijn volgens de omroep niet lang na het uitbreken van het vuur gemaakt. De woordvoerder zegt de beelden ook te hebben gezien en vertelt dat een van de aanwezigen in het pand via het dak de woning heeft verlaten. Die persoon zou zonder hulp van de brandweer naar beneden zijn gekomen. Of het gaat om een van de drie mensen die naar het ziekenhuis werden gebracht, weet de zegsman niet.

De bewoners van de circa honderd ontruimde woningen kunnen vooralsnog niet naar huis. „Er hangt hier nog steeds enorm veel rook. Soms staat er even geen wind, dan gaat de rook recht omhoog, maar zodra er een windvlaag is, komt de rook naar beneden en dan staat de hele straat vol rook.” Evacués die niet bij vrienden of familie terechtkunnen, kunnen naar een sporthal, maar daar is het volgens de zegsman nog niet heel druk.

Ondertussen is het in de omgeving ontzettend druk met toeschouwers, zegt de woordvoerder. „Er komen nog steeds veel mensen naartoe. We hebben ook last van auto’s die hiernaartoe rijden”, vertelt de zegsman. In de wijk staat een file, zegt hij.

Mensen die in de rook staan worden opgeroepen weg te gaan. „De wind draait. Het ene moment sta je in de frisse lucht, het andere moment sta je ineens in de rook. En rook is altijd gevaarlijk.”

Hoelang de brand nog gaat duren, is nog onduidelijk. „Meer dan honderd brandweermensen zijn hard aan het werk om te blussen. Misschien staan er wel vijftig brandweervoertuigen.”

Ook burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch laat weten dat het blussen in volle gang is. „En iedereen die is ontruimd, heeft onderdak. Blijf weg daar, de rook is niet goed voor u en het ziekenhuis heeft het al druk genoeg”, twittert de burgemeester verder.

