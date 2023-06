Nog eens 40 woningen ontruimd om rook van brand in huizenblok Arnhem

Vier mensen die aanwezig waren in de woning waarin de brand uitbrak zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander hebben de vier rook ingeademd, maar de woordvoerder van de brandweer kan niet zeggen waarom ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het vuur breidt zich volgens de zegsman nog steeds uit naar naastgelegen woningen. „We zijn volop bezig met bluswerkzaamheden.” Waarom het vuur zich zo makkelijk verspreidt, zal later uit onderzoek moeten blijken, zegt hij. „Er liggen zonnepanelen op het dak, wellicht heeft dat invloed op de bluswerkzaamheden.”

De rook gaat volgens de zegsman alle kanten op. „De wind is heel raar. De rook gaat naar links, rechts, naar voren, slaat neer en is heel dik. Voor de veiligheid is besloten mensen te evacueren.” De ontruiming treft een aantal omliggende huizenblokken en een klein flatgebouw van drie verdiepingen. De evacués worden opgevangen in een sporthal. Op dit moment verwacht de brandweer dat meer ontruimingen niet nodig zijn. „Tenzij de wind weer gaat draaien.”

Er is ook een NL-Alert verstuurd, waarin mensen worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook worden mensen opgeroepen uit de rook te blijven. „Maar het is ontzettend druk, mensen staan in de rook en dat is niet verstandig.”