Amerikaanse M1 Abramsstraks zij aan zij met Leopard 2 in Oekraïne Dit is waarom de Abrams en Leopards gelden als beste tanks ter wereld

Dat de M1 Abrams - in actie op de foto - en de Duitse Leopard 2 gelden als de beste tanks ter wereld is niet verwonderlijk, ze delen hetzelfde dna. Ⓒ ANP/HH

Washington - Nu ook president Biden het groene licht gegeven heeft voor de levering van de zijn M1 Abrams gevechtstanks aan Oekraïne, kan de generale staf daar zich erop verheugen dat het straks over de twee beste ‘main battle tanks’ ter wereld kan beschikken. Weliswaar nog niet in die hoeveelheden die een snelle overwinning op Poetin mogelijk maken, maar wat niet is kan nog komen, zal de gedachte in Kiev zijn.