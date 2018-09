Smeekens: Ik ben tevreden

Toen hij na afloop van zijn race de tijd op de borden zag, was Jan Smeekens ervan overtuigd dat hij zich niet voor de medailleceremonie van de World Cup in Nagano hoefde te melden. Maar de schaatser van Team BrandLoyalty had het mis. Zijn tijd van 35,18 seconden op de 500 meter was voldoende voor brons. „Ik had niet gedacht dat dat erin zat”, zei Smeekens bij de NOS. „Ik ben tevreden met de derde plek.”