Helikopterpiloot redt ree

Een helikopterpiloot van de Duitse politie heeft in het weekeinde een ree van het ijs gered. De piloot die terugkeerde van patrouille boven de Oostzee, vernam dat er crisisberaad was in het politiebureau in Lübeck. Daar werd gesproken over een manier om een ree die op dun ijs op het meertje van Süsel ten noorden van Lübeck, geïsoleerd was geraakt, uit zijn benarde toestand te bevrijden.