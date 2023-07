Premium Het beste van De Telegraaf

Veertig procent in Zuid-Holland stierf in winter Imker-alarm om afname honingbij: ’Voedsel straks duurder’

DELFT - Imkers in de Haagse en Rotterdamse regio luiden de noodklok over een dramatische afname van het aantal honingbijen. Uit enquêtecijfers blijkt dat Zuid-Holland de kroont spant: bijna veertig procent van de bijenvolken heeft de winter niet overleefd, tegenover 25 procent landelijk. „Ik maak me hele grote zorgen”, zegt de Delftse imker en docent Albert Kerklaan.