Weer zeehond in de Biesbosch

Zeehonden leven niet alleen in zout water. Zout, brak of zoet water maakt voor een zeehond eigenlijk niets uit, als er maar vis zit. Nu er plotseling een gewone zeehond in de Biesbosch verschijnt, worden de plannen om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten weer actueel. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zal trekvissen weer een kans geven om in de rivier te komen.

De zeehond is gesignaleerd bij het uitstroomgat van polder Maltha. Gisteren ontdekten recreanten het bijzondere zoogdier tijdens een vaartocht door de Biesbosch. Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, liep op de kade tussen Maltha en de Petrus. De boswachter werd met de boot opgepikt door de familie Stevens uit Sprang-Capelle. Het lukte Van der Es om de zeehond te fotograferen.

Het is de vraag hoe de gewone zeehond in de Biesbosch verzeild is geraakt. Het watervlugge zoogdier kan door de Haringvlietsluizen, tijdens het spuien, van buiten naar binnen zijn gezwommen. Via de Nieuwe Waterweg is een andere optie. In dit geval scharrelde de zeehond in diverse rivieren rond en belandde zo uiteindelijk in de Biesbosch.

Voor de afsluiting van het Haringvliet in november 1970 was de kans op zeehonden in het rivierengebied groter. Het was toen bijvoorbeeld niet ongewoon op de Sassenplaat in het Hollandsch Diep zeehonden te zien liggen. De laatste waarneming van een gewone zeehond in de Biesbosch dateert uit maart 2002. De bewuste zeehond bleef toen bijna zes weken in de Biesbosch hangen.