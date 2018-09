Spaanse politie rolt kinderpornonetwerk op

Volgens meldingen van de politie zijn tot dusverre 19 jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar als slachtoffers van het netwerk geïdentificeerd. Het gaat om jongens uit Duitsland, Oekraïne, Roemenië en Spanje.

Duitse media meldden zondag dat de 19 uit handen van de bende zijn bevrijd, maar Spaanse bronnen spreken over de identificatie van de jongens. Die zouden ook zijn betaald voor hun rol. Het hoofdkwartier van de bende was in Canada gevestigd.

Interpol tipte in april vanuit Canada de Spaanse politie over deze bende die vanuit Toronto kinderpornografie verkocht in meer dan 90 landen. Daarmee zou per jaar meer dan 1,2 miljoen euro worden verdiend, volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie heeft bij deze „Operatie Zwaard” nog tien andere verdachten in het vizier en zoekt de identiteit van nog 21 misbruikte kinderen.

Het is niet bekend of ook Nederlanders betrokken waren bij het netwerk