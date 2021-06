Vrouw snijdt penis van baas af nadat hij haar probeerde te verkrachten

Volgens politiebronnen werd de vrouw al maanden door de man lastiggevallen. Toen de man haar afgelopen dinsdagnacht weer lastig viel, knapte er iets in de vrouw. Ze pakte een mes en sneed de penis van haar werkgever af.

Operatie

Vervolgens belde de vrouw zelf de politie op en gaf haar daad meteen toe. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben artsen geprobeerd zijn penis weer aan het lichaam te bevestigen. Het is niet duidelijk of de operatie is gelukt.

De vrouw wordt momenteel vastgehouden op het regionale politiebureau in Martorell. Rechercheurs onderzoeken of de vrouw uit zelfverdediging heeft gehandeld. Zodra de man is ondervraagd, wordt beoordeeld of hij ook strafbare feiten heeft gepleegd.