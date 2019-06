OM eist 8 jaar tegen Johnny O. om fataal drama A10

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

O. wordt ervan verdacht dat hij op de A10 op 23 december 2018 tweemaal naar de bestuurder van de motor zou hebben gestuurd waardoor de motorrijder en zijn bijrijdster ten val kwamen. Ronald Dooper (44) uit Wormerveer en de 34-jarige Selena Jans uit Amsterdam overleefden het ongeluk niet. O. ontkent opzet, en zou zich niet kunnen herinneren dat hij twee keer met zijn auto op de motor instuurde.

Dat deed hij omdat de motor hem vlak voor het fatale ongeluk had afgesneden. Daardoor raakte O. met zijn auto de vangrail waarop hij de achtervolging inzette, naar eigen zeggen om de schade te regelen. Hij raakte de motor twee keer. Bij de tweede keer ging de motor onderuit. Zowel motor als auto reden ongeveer 110 op het moment van het ongeval.

Johnny O. had zijn 15-jarige dochter naast zich in de auto. Zij zou buiten zinnen zijn geraakt toen de auto de vangrail raakte. Haar geschreeuw en een verkeersongeluk dat O. zelf meemaakte in 2016 zouden van invloed op hem zijn geweest.

Johnny O. maakte twee jaar geleden ook al een auto-ongeluk mee met zijn dochter en hij zou daarom na het drama van 23 december last hebben van PTSS-verschijnselen. De rechters laten hem onderzoeken, omdat zij willen weten hoe het in het hoofd van O. werkte tijdens het ongeluk.