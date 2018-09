Chadli legt de druk bij PSV

Chadli bewaart mooie herinneringen aan het treffen met PSV van maart dit jaar, dat door FC Twente met 2-6 werd gewonnen. ,,Die wedstrijd hebben we heel professioneel gespeeld. We hebben vroeg druk gezet op hun verdediging, die niet best was en goed op de counter kunnen spelen. Na de snelle 2-0 voorsprong kwamen we er heel gemakkelijk doorheen. We scoorden zes keer en hadden misschien acht kansen. Dat was van internationaal niveau. Dit jaar hebben we tegen Ajax ook de beste kansen gehad, maar ze niet benut. Dat maakt dan het verschil.”

Het strijdplan van vorig jaar lijkt het ideale recept om PSV ook deze keer te bestrijden. ,,Onze trainer zal weer iets goeds bedenken. PSV wil vaak aan de bal zijn en wij zullen compact spelen en moeten op de goede momenten toeslaan. Dat is het allerbelangrijkste in dit soort wedstrijden.”

De afgelopen weken heeft FC Twente moeite gehad het doel te vinden met slechts zes goals in de laatste zeven wedstrijden. ,,Ik denk niet dat scoren een probleem is. Eerder dit seizoen hebben we veel wedstrijden gehad, waarin we wel veel doelpunten hebben gemaakt. En als je niet veel goals tegen krijgt, hoef je ook niet zoveel te scoren. Ik vind dat wij de sterkste verdediging van Nederland hebben. PSV maakt vijf of zes goals per wedstrijd, maar krijgt er vaak ook twee of drie tegen. Het is gemakkelijker om met 2-1 te winnen dan met 6-3.”