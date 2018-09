Topoverleg over geweld rond voetbalvelden

Aanleiding is de dood van een grensrechter uit Almere afgelopen weekend, die overleed nadat hij door jongens van een bezoekende voetbalteam meermalen was geschopt. In de uitzending liet Schippers bovendien weten dat zij de voetbalwet wil aanscherpen. Hoe ze dit precies wil doen, zal zij dinsdag met haar gesprekspartners overleggen.

Aan tafel bij Schippers zitten dan burgemeesters en wethouders uit grote voetbalsteden, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, voetbalbond KNVB, sportkoepel NOC-NSF, vertegenwoordigers van de politie en maar liefst vier ministers. Behalve Schippers zijn dat Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), Lodewijk Asscher (Integratie) en Jet Bussemaker (Onderwijs). Asscher zit er als verantwoordelijk minister voor integratie bij omdat er in de statistieken een oververtegenwoordiging is van Marokkaanse jongens in het sportgeweld, aldus Schippers. De jongens die verdacht worden van het schoppen van de grensrechter hebben een Marokkaanse afkomst.