Lerarenbond: ’Laat basisscholen dicht’

LIA wijst erop dat het Outbreak Management Team (OMT) zich in zijn advies aan het kabinet niet heeft gebaseerd op wetenschappelijk bewijs over verspreiding van het coronavirus. „De veiligheid van het onderwijspersoneel kan hierdoor onvoldoende gewaarborgd worden, juist in een sector waarin veel vijftigplussers werken”, schrijft de bond in een reactie.

Leraren moeten wat LIA betreft zelf kunnen bepalen of zij het risico willen nemen om voor de klas te gaan staan. „Voor zichzelf alsook voor een gezinslid, of een persoon met wie de leraar regelmatig contact heeft die een (groot) risico loopt”, schrijft de bond.

LIA vindt het bovendien een slechte zaak als leraren zich straks voor de helft van de tijd moeten inzetten voor digitale lessen en voor de andere helft voor lessen voor de klas. „De werkdruk is daarvoor al veel te hoog. Straks wordt het lerarentekort nog groter dan het nu al is.”