Heldhaftige vrouw (87) slaat inbreker met stoel en geeft hem daarna te eten: ’Hij had ontzettende honger’

Perkins lag in haar bed te slapen toen ze midden in de nacht wakker werd door de inbreker die naast haar bed stond. „Er stond een man naast mijn bed, hij zei dat hij mij ging neersteken”, zegt Perkins tegen plaatselijke media. In plaats van te gaan gillen sprong ze snel uit bed en deed haar schoenen aan. „Ik dacht, als hij mij gaat steken, ga ik hem schoppen”, vertelt ze. De inbreker, vermoedelijk een tiener, duwt Perkins tegen een muur en begint haar te slaan. Perkins geeft zich echter niet zomaar gewonnen en slaat terug, op een gegeven moment weet ze hem zelfs met een stoel te slaan.

Misschien geschrokken van de heftige weerstand, druipt de inbreker af. Maar, in plaats van dat hij het huis verlaat, loopt hij naar de keuken. „Hij zei dat hij ontzettende honger had omdat hij al een tijdje niks had gegeten”, vertelt Perkins. Ze geeft hem vervolgens een doos met crackers. „Je mag de hele doos hebben, zei ik. Ik gaf hem ook nog twee mandarijnen.”

Terwijl de inbreker zijn honger stilt in haar keuken, belt Perkins zo snel als ze kan het alarmnummer. Toen de politie arriveerde was de inbreker al gevlogen, maar met behulp van een politiehond werd hij een paar straten verderop gearresteerd.