Overledenen omgewisseld: familie begraaft verkeerd lichaam, andere uitvaart afgeblazen

Voerendaal - Op het laatste moment is afgelopen maandagochtend een uitvaart in Voerendaal afgeblazen. De persoon in kwestie bleek twee dagen eerder al te zijn begraven. Er zijn twee overledenen verwisseld. „We zijn er kapot van”, zegt Romano Cau, zoon van de reeds begraven man.

De onlangs gerenoveerde kerk van Voerendaal. Ⓒ Bas Quaedvlieg