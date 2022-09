‘Sterke aanwijzingen dat er nog meer is gebeurd met Gino (9)’

Needle spiking, het met een injectienaald steken van een ander, is een relatief nieuw begrip in Nederland. Er is al meermalen melding van gemaakt door bezoekers van clubs en festivals, maar tot nu toe werd er nooit bewijs gevonden dat het ook daadwerkelijk was gebeurd. Tot afgelopen week de politierechter in Den Haag een eerste vermoedelijke dader veroordeelde: een 31-jarige man uit Georgië die tijdens een festival in Den Haag een vrouw zou hebben geprikt. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman wil de rechtbank duidelijk een ‘signaal afgeven’ midden in het festivalseizoen. In een nieuwe aflevering van de podcast De Zaak Ontleed bespreekt Belleman samen met Wilson Boldewijn of de rechtbank er goed aan deed om deze zaak zo snel te behandelen, en of er genoeg bewijs lag om tot een veroordeling te komen.

De Zaak Ontleed is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Meer