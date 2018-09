Excelsior stunt tegen koploper Sparta

Daan Blij zette Excelsior al in de 3e minuut op voorsprong. Kort nadat Deekman voor de gelijkmaker had gezorgd, namen de Kralingers wederom de leiding via Elvis Manu. Met tien man slaagde Sparta er in de tweede helft niet meer in langszij te komen. De ploeg van Michel Vonk gaat ondanks de nederlaag nog wel aan kop met 33 punten, maar MVV heeft met een wedstrijd minder gespeeld 1 punt achterstand. Excelsior, dat op 13 punten kwam, klom van de 18e naar de 16e plek.

De meeste wedstrijden in de Jupiler League konden vrijdag niet doorgaan vanwege het winterse weer. Alleen in Rotterdam en Dordrecht werd gevoetbald. Fortuna Sittard won aan de Krommedijk door een doelpunt van Ramazan Cevik met 1-0 van FC Dordrecht en kwam daardoor in punten (28) op gelijke hoogte.