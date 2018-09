ManUnited mist ook Anderson tegen City

Manager Alex Ferguson kan voorlopig ook niet beschikken over Antonio Valencia, die nog enkele weken nodig heeft om van een heupblessure te herstellen. Voor Nemanja Vidic, Shinji Kagawa, Nani en Tom Cleverley komt de stadsderby tegen Manchester City ook te vroeg. Vidic en Kagawa hoopten zondag in het Etihad-stadion hun rentree te maken, maar ze zijn nog niet wedstrijdfit. „Gelukkig hebben we een grote selectie”, zei Ferguson.

