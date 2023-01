Premium Het beste van De Telegraaf

’Soccer mums’ verleid tot kopen van pantservoertuig Veilig naar school in de VS in monsterbolide met pepperspray in de spiegels

Los Angeles - Er waren al kogelvrije jasjes en rugzakken voor de leerlingen, hoge hekken en metal detectoren langs sommige scholen, trainingen voor de kinderen als er een indringer gesignaleerd is en soms gewapende beveiliging en nu is er de Rezvani Vengeance, een monsterauto waarmee de ‘soccer-mums, zoals moeders vaak genoemd worden in de VS, hun kinderen veilig naar school kunnen brengen. Het voertuig komt inclusief pepperspray die via de buitenspiegels, naar buiten kan worden gespoten.