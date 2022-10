OM: dementerende man (82) niet naar cel voor doden vrouw

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie wil dat een 82-jarige man die eind vorig jaar zijn vrouw doodde in hun woning aan de Lozerlaan in Den Haag niet in de cel terechtkomt. Aan de rechtbank is maandag gevraagd de man te ontslaan van rechtsvervolging, omdat hij de ziekte van Alzheimer heeft en hij daardoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor doodslag. „De zaak is een heel droevige en kent alleen maar verliezers”, aldus de officier van justitie, die vindt dat de man opgenomen moet worden.