Duitse geestelijken beschuldigd van misbruik

De bevindingen maken deel uit van een wetenschappelijke studie, die meer licht op de vele gevallen van misbruik moest werpen. Twee jaar geleden raakte de kerk in een crisis toen er honderden mannen beweerden als minderjarigen te zijn misbruikt in de jaren 50 tot 80.

Op basis van onderzoek bij 21 van de 27 Duitse bisdommen zijn er nu 576 gevallen van aanranding tussen 2000 en 2010 aan het licht gekomen. Driekwart van de 265 slachtoffers waren mannen en jongens, aldus de Duitse bisschoppenconferentie.

Het merendeel van de gevallen vond echter plaats tussen 1960 en 1990, een periode „waarin een ander maatschappelijk bewustzijn en een lagere gevoeligheid voor het thema van seksuele handelingen met kinderen en jongeren de overhand had”, aldus Norbert Leygraf, hoofd van het Instituut voor Forensische Psychiatrie in Duisburg, een van de samenstellers van het rapport.

Hij zei dat „slechts in enkele gevallen” het vermeende misbruik het gevolg was van een abnormale psychische toestand, zoals pedofilie. „In dit verband is dat niet significant verschillend van het aantal gevallen in de totale Duitse bevolking”, voegde hij eraan toe.