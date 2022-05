LIVE | Tweede Kamer in gesprek met veteranenplatforms over Indië-oorlog

Parlementair verslaggever Peter Winterman volgt het gesprek. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

De vraag is nu hoe het verder moet, onder meer met de manier waarop de Indië-oorlog wordt herdacht. Bij het in februari gepresenteerde onderzoek zijn door verschillende betrokkenen vraagtekens gezet. Een deel van de ongeveer vierduizend Indië-veteranen die nog in leven zijn, vinden dat zij ten onrechte worden weggezet als nietsontziende moordenaars.

Premier Mark Rutte bood naar aanleiding van het onderzoek ’diepe excuses’ aan richting de bevolking van Indonesië. Namens de Nederlandse regering bood hij ook excuses aan iedereen die in ons land betrokken is geraakt bij deze periode, inclusief de veteranen. Nederland nam afstand van het oude officiële standpunt dat er ’slechts bij uitzondering extreem geweld was gebruikt’ en de conclusie die het kabinet-De Jong trok in de excessennota uit 1969 ’dat de krijgsmacht als geheel zich correct heeft gedragen’.

Bersiap

Rutte vindt dat de term ’politionele acties’ niet meer moet worden gebruikt, maar dat we het moeten hebben over een ’koloniale oorlog’. Hij ging ook in op het gebruik van de term Bersiap, de periode waarin Indonesische nationalisten geweld pleegden tegen Nederlanders en Indische Nederlanders die waren bevrijd uit de Jappenkampen. Ook met het gebruik van deze term wil het kabinet nu anders omgaan.

„Ik gebruik de term tussen aanhalingstekens omdat ik me realiseer dat die term ter discussie staat”, zei Rutte in februari. „Maar ik wil ook vaststellen dat de term Bersiap een plaats heeft in het Nederlandse collectieve geheugen en in het bijzonder veel waarde en betekenis heeft voor de Indische gemeenschap in Nederland voor het grote leed wat hen is aangedaan. Het kabinet wil dat respecteren door de term weliswaar tussen aanhalingstekens te gebruiken, maar niet op de plank te leggen.”

Vanuit veteranenorganisaties klinkt de kritiek dat de onderzoekers te veel door een gekleurde bril hebben gekeken naar deze periode uit onze geschiedenis. Rutte zei dat er nog een aparte studie komt over het geweld aan Indonesische zijde.