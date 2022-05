LIVE | Veteranenplatforms in Kamer: ’Reactie Rutte op Indië-onderzoek doet extreem veel pijn’

De Tweede Kamer spreekt vandaag met veteranenplatforms, herdenkingscomités en andere experts over de meerjarenstudie naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949). De belangrijkste conclusie van dat in februari gepubliceerde onderzoek was dat er sprake was van structureel excessief geweld door Nederlandse soldaten, met medeweten van de militaire en politieke top.

Parlementair verslaggever Peter Winterman volgt het gesprek. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Volgens de veteranenplatforms is het door de overheid gesubsidieerde onderzoek eenzijdig en politiek gekleurd. „De indruk is ten onrechte gewekt dat iedereen die daar heeft rondgelopen heeft een soort oorlogsmisdadiger is”, zegt Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform. Volgens hem hebben zo’n 5 tot 10 duizend militairen zich schuldig gemaakt aan zinloos geweld: een fractie van het totale aantal van 220 duizend soldaten dat naar Nederlands-Indië is gestuurd.

Paul Hoefsloot van het Nederlands Veteraneninstituut zegt dat de onderzoekers een ’onevenwichtig beeld’ hebben neergezet. Zo zou er te weinig aandacht zijn voor het geweld aan Indonesische zijde. Hij is niet te spreken over de reactie van premier Rutte in februari op het onderzoek. „Die reactie heeft extreem veel pijn gedaan. Ik denk dat minister-president iets te repareren heeft richting de veteranen.”

Premier Mark Rutte bood naar aanleiding van het onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog ’diepe excuses’ aan richting de bevolking van Indonesië. Namens de Nederlandse regering bood hij ook excuses aan iedereen die in ons land betrokken is geraakt bij deze periode, inclusief de veteranen. Nederland nam afstand van het oude officiële standpunt dat er ’slechts bij uitzondering extreem geweld was gebruikt’ en de conclusie die het kabinet-De Jong trok in de excessennota uit 1969 ’dat de krijgsmacht als geheel zich correct heeft gedragen’. Rutte vindt dat de term ’politionele acties’ niet meer moet worden gebruikt, maar dat we het moeten hebben over een ’koloniale oorlog’. Hij ging ook in op het gebruik van de term Bersiap, de periode waarin Indonesische nationalisten geweld pleegden tegen Nederlanders en Indische Nederlanders die waren bevrijd uit de Jappenkampen. Ook met het gebruik van deze term wil het kabinet nu anders omgaan.

„Ik gebruik de term tussen aanhalingstekens omdat ik me realiseer dat die term ter discussie staat”, zei Rutte. „Maar ik wil ook vaststellen dat de term Bersiap een plaats heeft in het Nederlandse collectieve geheugen en in het bijzonder veel waarde en betekenis heeft voor de Indische gemeenschap in Nederland voor het grote leed wat hen is aangedaan. Het kabinet wil dat respecteren door de term weliswaar tussen aanhalingstekens te gebruiken, maar niet op de plank te leggen.” Rutte zei dat er nog een aparte studie komt over het geweld aan Indonesische zijde.

„Het onderzoek toont aan dat bestuurders in Nederland wisten van geweld”, zegt Hoefsloot van het Veteraneninstituut. „Dat spoorden zij aan. Dat gebruikten ze om de overwinning te behalen. Die verantwoordelijkheid kun je niet afschuiven op de veteranen, die gewoon hun werk deden.” Op een vraag van Kamerleden of er een nieuw onderzoek moet komen naar de Indië-oorlog, reageren de veteranenplatforms niet enthousiast. „Ik sprak begin maart een 95-jarige veteraan die zei: had alsjeblieft vijf jaar gewacht met dit onderzoek, dan had ik dit niet hoeven meemaken”, vertelt Hoefsloot. „Dus mijn antwoord is nee, doe alsjeblieft geen nieuw onderzoek.”