Laag vaccinatietempo houdt sterftecijfers corona in Italië hoog

En er komt maar geen einde aan de donkere tunnel, er is nog steeds geen vermindering van het aantal doden. Italië werd vorig jaar als eerste Europese land slachtoffer van de pandemie, en ook dit jaar loopt het helemaal fout. Afgelopen maand waren er gemiddeld 400 doden per dag te betreuren.

Sterke vergrijzing

Er worden heel wat redenen genoemd voor de hoge sterftecijfers in Italië. Zo is er een sterke vergrijzing onder de bevolking. Maar dat geldt ook voor enkele andere Europese landen. Ook is er in Italië relatief veel contact – en dus besmettingsgevaar – tussen de verschillende generaties.

Italië was het eerste Europese land dat in 2020 zwaar werd getroffen door corona en behoort, ruim een jaar later, nog steeds tot de landen met hoge Covid-19-sterftecijfers. Ⓒ EPA

Verder is de opvangcapaciteit op intensive care-afdelingen veel slechter dan bijvoorbeeld in Duitsland. Er zijn minder artsen en verplegers in Italië. Er is, net als in Nederland, veel bezuinigd op de gezondheidszorg. Bij de eerste grote golf van doden door het coronavirus werd vorig jaar ook gewezen op het (te) weinige aantal testen dat werd uitgevoerd. Veel mensen konden daarom het virus verspreiden.

Vaccinaties verlopen tergend langzaam

Nu, in de nieuwste golf, speelt er echter een andere kwestie: de vaccinaties verlopen in Italië, net als in Nederland, tergend langzaam. Uit onderzoek van het Italiaanse Gezondheids Instituut ISS (het Italiaanse RIVM) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van mensen die overleden en positief waren 81 jaar is. Uit onderzoek, gepubliceerd door de Italiaanse krant Corriere della Sera, blijkt ook dat op 19 februari van de tachtigplussers slechts 6% een eerste vaccinatie had gekregen, ten opzichte van 23% in Frankrijk en 22% in Duitsland. Eind maart was het in Duitsland 72%, ten opzichte van 57% in Italië en Frankrijk. Italië is dus gaan inhalen, maar het effect na de eerste vaccinatie is pas 12 tot 14 dagen later merkbaar. Bovendien zie je nooit onmiddellijk een afname van het aantal doden na genomen maatregelen.

Ook heropeningen van activiteiten in Italië hebben een rol gespeeld in de virusverspreiding. Daar staat tegenover dat in een jaar pandemie bijna een miljoen Italianen hun baan zijn kwijtgeraakt. De situatie is dus ook wat dat betreft dramatisch.