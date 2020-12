Zakenman (70) wil afvallen en loopt ’de aarde rond’

Vinod Bajaj (70) woont al jaren in Limerick, een plaats in Ierland. De geboren Indiër liep soms 50 kilometer per dag, gewoon in de omgeving.

Dat hij zó lang ging wandelen, had Bajaj niet verwacht. „Ik was ietsjes te dik en wilde afvallen. Maar na een jaar kwam ik erachter dat ik het equivalent van de maan had gelopen. Ik dacht: dat is echt goed”, zegt hij tegen the Independent. Een jaar later haalde hij Mars.

Met een app op zijn telefoon heeft hij alle stappen gevolgd. Bajaj slaagde in september met zijn poging om de omtrek van de aarde te lopen en heeft zijn verhaal ingeleverd bij Guinness World Records.

De cijfers na vier jaar: ruim 54 miljoen stappen, 1,5 miljoen verbrande calorieën en in totaal 40.075 kilometer.

’Ga niet lockdown-thuiszitten’

De coronacrisis was wel een probleempje: tijdens de meest strenge lockdown moesten Ieren binnen een straal van vijf kilometer van hun huis blijven. Bajaj liep die periode toch negenduizend kilometer in totaal. „Ik liep een rondje tien tot vijftien keer.”

Ga niet binnen zitten, zegt Bajaj. Wat wandelen hem heeft gebracht? Een vredige ziel, rust in zijn kop. Hij is twintig kilo afgevallen. „En ik slaap geweldig, eet goed, heb geen medische zorgen. Ik denk dat het echt enorm helpt voor ouderen.”

Eenzaam

Makkelijk was het niet altijd. „Er waren momenten waarop ik me eenzaam voelde. Het leek of ik doelloos rondliep. Maar ik hield mezelf bezig met luisteren naar Morning Ireland, Sky News en andere nieuwszenders uit India. Soms ontmoet je mensen onderweg.” Zijn nieuwe doel? „Neptunus, dat is 160.000 kilometer. We zullen zien of het lukt. Dat zou zeker tien jaar duren.” Dan is hij 80. „Dus wie weet.”