The Mandalorian moet je zien

The Mandalorian Ⓒ Disney

Hij schiet snel, heeft weinig scrupules wie hij als premiejager op de korrel neemt en hoe hij heet weten we niet. Sterker nog, we zien zijn gezicht niet eens. The Mandalorian had het goed gedaan als anti-held in een Sergio Leone-western, maar zijn jachtterrein heet Tatooine en Jawa’s zitten hem dwars. Ja, een gloednieuwe serie in het Star Wars-universum dus. En een verdomd goede ook.