Dramatische dood Nederlandse yogalerares in Noorwegen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het drama. „We hebben contact met de nabestaanden, zij krijgen consulaire bijstand”, zegt een woordvoerster op vragen van De Telegraaf.

’Mijn hart treurt’

Het gaat om Rinske Frederiks, melden bekenden van de vrouw op sociale media. Ze was met haar partner en vrienden aan het wandelen en klimmen na een zomerretraite. „Mijn hart treurt”, zegt een van hen op Facebook. „We waren echte vriendinnen. Ik zal je missen.”

Ook de Divine Human School, waar kundalini yoga – een mix van dynamische yoga- en ademhalingsoefeningen, relaxatie en een korte meditatie – wordt beoefend, bevestigt haar overlijden. Frederiks had zich in deze discipline van yoga gespecialiseerd en had kort voor vertrek een woning in Heidal gekocht, zo’n drie uur van hoofdstad Oslo, waar ze zich ook met yoga bezig wilde houden.

’Moeilijk te geloven dat we haar nooit meer zullen zien’

„Ze was bezig om daar retraites te organiseren”, meldt de organisatie op sociale media. „Ze straalde zó enorm als ze vertelde over het huis en over Noorwegen, ze was er zo gelukkig. We zijn haar enorm dankbaar voor haar mooie lessen bij ons en haar steun en bijdrage aan onze opleiding. Het is moeilijk te geloven dat we haar nooit meer zullen zien. We hebben eventjes geen woorden meer.”

Het slachtoffer had enorm uitgekeken naar haar vertrek naar Noorwegen, liet ze vorig jaar nog weten. „Toen we de sleutel kregen was het heel onwerkelijk eerst. Maar na een week voelde ik me er al helemaal thuis. Wat een licht, warm en vriendelijk huis. En wat een uitzichten, waanzinnig. Ik kan er geen genoeg van krijgen, de rust en ruimte en schoonheid. Ik voel me gezegend daar te kunnen zijn en de plek te gaan delen.”

Reisgroep

De geboren Amsterdamse – die later in Wageningen woonde en werkte, en als yogadocente Harnadh Kaur werd genoemd – viel vrijdagavond rond zeven uur in de avond naar beneden. Ongeveer een uur daarna was duidelijk dat de vrouw haar val niet had overleefd, meldt het Noorse medium OA. De autoriteiten waren fors uitgerukt. Een reddingshelikopter, traumaheli en tientallen hulpverleners en vrijwilligers kwamen met spoed ter plaatse. De Nederlandse vrouw is om negen uur uit het gebied gehaald.

Een gemeentelijk crisisteam werd ingeschakeld om de nabestaanden en anderen in de reisgroep waarmee ze in de bergen wandelde bij te staan.

Steile bergtop

Leider van de reddingsoperatie, Stian Egge, gaf aan dat getuigen moeten hebben gezien dat de vrouw viel. Zij worden gezocht en zullen dan worden gehoord. Hoe het kan dat Frederiks, die op dat moment een stukje alleen liep, naar beneden stortte kan de politie in Noorwegen nog niet aangeven. Daar wordt nader onderzoek naar verricht, zei woordvoerder Øyvind Bakken tegen OA.

De vrouw viel in een steil deel nabij bergtop Mefjellet in het zuiden van het land, in de buurt van de bij wandelaars bekende berghut Bygdin. Mefjell ligt op 1386 meter boven zeeniveau en is zowel in de zomer als in de winter een populaire wandelbestemming. Er zijn volgens Noorse media twee wegen naar de top, waarbij er voor een wordt gewaarschuwd omdat het steil en ruig is, en daarmee gevaarlijk.