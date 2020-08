Politiebond slaat alarm na week vol rellen: ’Werkdruk is ernstig hoog’

Politie en ME draaien overuren in het onrustige Utrecht. Ⓒ ANP

UTRECHT - Politiemensen dreigen om te vallen door de recente rellen in meerdere steden. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Volgens hem worden agenten en de ME over de kling gejaagd, omdat ze meer uren moeten maken. Ondertussen staan de relschoppers veelal binnen een dag weer op straat. ,,Politiemensen zijn zo loyaal als wat, maar dit gaat hen niet in de koude kleren zitten.”