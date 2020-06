’Circa 36 beschavingen in Melkweg’

Dat stelt een groep astronomen van de Britse Nottingham University. Volgens de onderzoeksleider, professor astrofysica Christopher Conselice, heeft zijn team een nieuwe methode opgesteld om schattingen over „evolutie op een kosmische schaal” te geven. „Er zouden enkele tientallen actieve beschavingen in ons sterrenstelsel moeten zijn, gebaseerd op de veronderstelling dat, zoals ook op aarde, het ongeveer 5 miljard jaar duurt voordat zich intelligent leven ontwikkelt op een planeet”, legt Conselice uit in het wetenschappelijke tijdschrift The Astrophysics Journal.

Toekomst

Als beschavingen gelijkmatig over de Melkweg zijn verdeeld, zou de dichtstbijzijnde planeet met intelligent leven zich op zo’n 17.000 lichtjaar afstand moeten bevinden volgens de astronomen. Zo’n planeet bereiken is met de huidige techniek vrijwel onmogelijk en zelfs communicatie zou bijzonder traag verlopen. Als vandaag per radiosignaal een vraag zou worden gestuurd, zou het antwoord pas over 34.000 jaar aankomen.

De zoektocht naar intelligent leven is belangrijk, aldus Conselice: „Als we zouden ontdekken dat intelligent leven normaal is, zou dat inhouden dat onze eigen beschaving veel langer zou kunnen bestaan dan een paar honderd jaar. Daar staat tegenover dat als we geen actieve beschavingen in ons sterrenstelsel vinden, dat dan een slecht voorteken zou zijn voor ons eigen voortbestaan. Bij de zoektocht naar buitenaards leven, ontdekken we onze eigen toekomst en ons eigen lot, zelfs als we niets vinden.”