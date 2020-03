’Jongeren die lockdownparty hielden, liggen nu op ic’

Dat zegt de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst in tv-programma De Afspraak. Van de jongeren die woensdag op de diensten intensieve zorg liggen en kunstmatig beademd worden, heeft volgens hem een aantal deelgenomen aan de „lockdownparty’s” van vrijdag 13 maart, net voor middernacht, toen de strenge maatregelen van kracht werden.

Over de mentaliteit van de Vlaamse jeugd was al snel ophef. „De lockdown-feestjes zijn onbegrijpelijk en beschamend”, zei longarts Ingel Demedts daarover tegen De Telegraaf.

’Influencers zijn een probleem’

Volgens viroloog Van Ranst geloven jongeren nog steeds niet dat het coronavirus ernstig is. De jeugd wordt nauwelijks bereikt; Van Ranst vraagt influencers om de jeugd met bijvoorbeeld Youtubevideo’s op te voeden. „Het moet duidelijk worden: dit is geen computerspel. Hier gaan mensen écht dood.”

Vandaag betoogde ook de Nederlandse influencer Paul Goudsmit, die als King Alert 176.000 volgers heeft op YouTube, dat de ernst van de situatie niet doordringt bij jongeren. Hij wijst in een artikel op de opiniepagina van De Telegraaf naar influencers. „Kinderen worden gehersenspoeld door hun idolen. Het maakt toch niet uit wat een viroloog zegt? Het maakt ook niet wat de politiek zegt…. Want volgens hun idolen ’valt het toch allemaal wel mee’.”

Festivals ’onmogelijk’

Van Ranst stelt verder nog dat grote evenementen nog lang onmogelijk zullen zijn. „Er zullen heel wat maatregelen teruggeschroefd kunnen worden wanneer we de piek van de epidemie hebben gezien.” Maar die un-lockdown zal „in schijfjes gebeuren”, zegt hij. „Grote massamanifestaties gaan helemaal op het einde komen daarvan.” Dat een festival als Tomorrowland doorgaat, ’is zelfs niet bijzonder onwaarschijnlijk, dat is onmogelijk’.

Van Ranst is in België een graag geziene gast in talkshows en heeft inmiddels een eigen liedje.

