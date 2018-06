Emotioneel afscheid van Belcher (25)

Belcher schoot zaterdagmorgen eerst zijn 22-jarige vriendin dood, reed daarop naar zijn club en pleegde daar zelfmoord voor de ogen van zijn coach en algemeen directeur. De Amerikaan bedreigde hen niet. Hij bedankte ze voor alles.

Het wapen waarmee Belcher zijn vriendin vermoorde, had hij legaal in bezit. Volgens het Duitse Bild zijn er tijdens een huiszoeking meerdere vuurwapens in beslag genomen.