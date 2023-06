Politie neemt ruim dertig verwaarloosde honden in beslag in Oss, een overlijdt later

OSS - De politie heeft maandag 5 juni in een achtertuin in Oss ruim dertig verwaarloosde honden in beslag genomen. De grote, agressieve honden zaten volgens de politie opgesloten in kooien, liepen in hun eigen uitwerpselen en hadden geen eten en drinken.