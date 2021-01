Breuk bij Forum voor Democratie in Brabant

„Na veel gesprekken en in goed overleg is geconcludeerd dat een andere vorm van samenwerking nodig is voor een duurzaam bestendig bestuur voor Brabant. Drie fractieleden gaan nu hun eigen weg”, aldus een verklaring van FVD in Noord-Brabant.

De drie politici die verder gaan bij JA21 zijn Loek van Wely, Frank Duijs en Willem Rutjens. De laatste was fractievoorzitter van het Brabantse FVD. „De eerder gemaakte afspraak met Forum voor Democratie Brabant - dat de Brabantse fractie los van de landelijke partij opereert - bleek in de praktijk niet werkbaar. Daarom hebben we besloten ons politieke werk vanuit een eigen fractie voort te zetten ”, melden ze.

Verder laat JA21 weten pal te staan voor conservatief-liberale waarden. „JA21 gaat per direct meebesturen. „Volmondig onderschrijven wij het bestuursakkoord ’Samen, slagvaardig en slim’. We zijn vereerd en trots om ons steentje bij te dragen aan de provincie waar wij zo van houden.”

Camiel van der Meeren is de nieuwe fractievoorzitter van FVD.