’Engeland schaft quarantaineplicht af voor gevaccineerden uit EU en VS’

De Britten gebruiken een zogeheten stoplichtsysteem voor reizen van en naar het buitenland. De VS en veel landen in de EU, waaronder Nederland, hebben nu een geeloranje kleur. Die kwalificatie gaat gepaard met een quarantaineperiode van tien dagen. Wie via de Britse vaccinatiecampagne volledig is ingeënt, hoeft sinds 19 juli bij terugkeer uit deze landen al niet meer in quarantaine.

Het besluit geldt alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland zullen waarschijnlijk eveneens overgaan tot een versoepeling van het reisbeleid, maar zijn vrij om af te wijken van wat er in Londen is besloten. In Engeland zijn vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven.