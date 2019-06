Treinen zuchten onder noodweer, Nederland schrok van onweer

Dat Weerplaza van tevoren sprak over ’fors onweer met zware windstoten en veel regen’ bleek terecht. Op sommige plekken is te zien hoe lichtflitsen elkaar in razend tempo opvolgen. Nederlanders plaatsen massaal foto’s en video’s op sociale media. In Utrecht, Rotterdam en Den Haag ging het los. In Vlissingen was op het strand een windhoos te zien, zo merkten wandelaars.

Uit Amsterdam kwamen meerdere meldingen van wateroverlast. Zo waren sommige putten overstroomd en gutst het water eruit. Ook zou het dak van De Hallen het hebben begeven, waardoor het water naar binnen stroomt.

De brandweer in Amsterdam liet weten de handen vol te hebben ’s avonds aan alle meldingen.

Treinen

Omgewaaide bomen hebben dinsdagavond op meerdere plekken het treinverkeer gestremd. Tussen Doetinchem en Terborg kwam een boom vast te zitten onder de trein, tussen Geldrop en Weert kwam het treinverkeer stil te liggen toen een trein een boom raakte die op de bovenleiding was gevallen.

Ook op andere plekken in Noord-Brabant en Gelderland zorgden omgevallen bomen voor stremmingen van het treinverkeer, meldt spoorbeheerder ProRail. Tussen Deventer en Rijssen belandde een plaat op het spoor. Een trampoline die tegen een trein waaide legde het treinverkeer stil tussen Zevenaar en Duiven.

Van en naar Breda was geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding. Monteurs mochten de schade pas herstellen als het niet meer onweerde. Dat gold ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen reden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag waren te wijten.

Enthousiasme

Nederlanders beschrijven op sociale media hun ervaringen.

Het noodweer is eerder op de dag al over België getrokken, waar op sommige plekken de riolering overstroomde.

Ook in Frankrijk gaat het los. Videobeelden tonen hoe in Parijs de straten zijn ondergelopen door imposante regenbuien die boven de stad hangen. Ook zijn er in Mormant, op een uurtje rijden van Parijs, hagelstenen gevallen zo groot als stuiterballen.

