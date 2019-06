Wateroverlast Parijs, onweer in Nederland valt mee

In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland gold code oranje; voor andere provincies had het KNMI voor code geel gekozen.

Volgens Weerplaza gaat het om ’fors onweer met zware windstoten en mogelijk hagel’. „Op enkele plekken kan het zeer slecht weer worden”, zo waarschuwde men vooraf.

In Vlissingen was op het strand een windhoos te zien, zo merkten wandelaars. Ook in Rotterdam en Den Haag was veel bliksem en gedonder.

De eerste onweersbuien trokken rond 19.00 uur over Zeeuws-Vlaanderen. Daarna zijn ze vanuit het zuid-westen noordwaarts gegaan. Aanvankelijk werd gemeld dat de buien met een snelheid van 80 tot 100 km/uur wegtrekken, en snel weg zouden zijn, maar de buien gaan trager dan gedacht.

Het noodweer is eerder op de dag al over België getrokken, waar op sommige plekken de riolering overstroomde.

Ook in Frankrijk gaat het los. Videobeelden tonen hoe in Parijs de straten zijn ondergelopen door imposante regenbuien die boven de stad hangen. Ook zijn er in Mormant, op een uurtje rijden van Parijs, hagelstenen gevallen zo groot als stuiterballen.

Op verschillende plekken in Frankrijk werden bomen uitgerukt. „Weerplaza verwacht dat dit vanavond ook in Nederland kan gebeuren. We houden rekening met zware windstoten van 80 tot zeer plaatselijk zelfs 120 km/uur”, aldus het weerbureau. „Verder kunnen hagel en bliksem ook voor overlast zorgen.”

