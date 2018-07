'Vertrek verlies voor kabinet en PvdA'

Volgens Samsom was het dossier over de dienstreizen van Verdaas als gedeputeerde in Gelderland al voor de start van het kabinet afgerond, maar ontstond er anderhalve week geleden onduidelijkheid over de „feitelijke woonplaats en de rechtmatigheid van het woon-werkverkeer” van Verdaas als gedeputeerde.

Verdaas heeft zich daar nog eens in verdiept en juridisch advies ingewonnen en daarna de conclusie getrokken op te stappen, aldus Samsom. De PvdA-leider hoopt de komende dag een vervanger te kunnen presenteren.

Samsom zei ook dat de affaire waar Verdaas in verwikkeld was geraakt niet om veel geld gaat: „800 euro bij elkaar. Maar het gaat om de discussie die kan ontstaan rond integriteit.”

Hij roemde Verdaas om zijn inzet en zijn grote kwaliteiten op het gebied van landbouw en natuur. Hij sprak de hoop uit dat Verdaas zijn aftreden snel achter zich kan laten om een nieuwe start te maken.