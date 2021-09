Premium Het beste van De Telegraaf

Coronageval in de klas en iedereen in quarantaine Honderden ouders klem door naar huis gestuurde kinderen: ’Geen tandvlees meer over’

Door Jessy Burgers Kopieer naar clipboard

Judith Honig en haar dochter Rosa. Rosa zit thuis door een coronageval bij haar op school. Ⓒ Serge LIGTENBERG

DEN HAAG - Honderden ouders zitten met de handen in het haar nu kinderen om de haverklap naar huis worden gestuurd vanwege een coronageval in de klas. Het Outbreak Management Team (OMT) wil de coronaregels in het onderwijs daarom versoepelen; alleen de kinderen die direct contact hadden met de patient moeten naar huis. Maar andere virologen zijn zeer kritisch over die aanpak.