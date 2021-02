Zorgen om Paul Rusesabagina, de held van ’Hotel Rwanda’

De rechtszaak had vorige maand moeten beginnen maar werd op het laatste moment uitgesteld. Voor dochter Carine Kanimba is het een spannende tijd. Volgens haar is het nog maar de vraag of de rechtszaak eerlijk zal verlopen. „De internationale advocaten mogen hem niet vertegenwoordigen, terwijl ze in Rwanda hebben gewerkt en het juridische systeem goed kennen. Daarnaast hebben de autoriteiten de procesdocumenten van zijn Rwandese advocaat geconfisqueerd. Dat soort zaken zijn vertrouwelijk”, zegt Kanimba, die spreekt van een wraakactie van de Rwandese overheid.

Democratie

„Mijn vader probeert al jaren het gebrek aan vrijheid en democratie in Rwanda aan de kaak te stellen”, zegt ze, uitleggend dat hij niet de enige Kagame-criticus is die gevangen zit. „Er zitten zoveel mensen gevangen omdat ze zich hebben uitgesproken. Dat is waar mijn vader tegen vocht, en waarvoor ze hem een paar keer hebben geprobeerd te vermoorden. In 2007 werd hij van de weg gereden.”

Het laatste rapport van mensenrechtenorganisatie Freedom House lijkt dit te bevestigen. Hierin staat Rwanda met een score van 22 op 100 op de niet vrije lijst, ónder landen als Afghanistan (27) en Irak (31). „Kiezers en oppositiekandidaten worden ernstig geïntimideerd om hun politieke keuzes te beheersen. Zelfs Rwandezen in het buitenland verdwijnen, worden bedreigd, aangevallen of vermoord vanwege hun vermoedelijke afkeer tegen het regime”, aldus het document.

Gekidnapt

Rwanda verwerpt deze en andere kritiek als genocide-ontkennende retoriek en blijft volhouden dat Rusesabagina in augustus vorig jaar zelf naar Rwanda was afgereisd, en niet gekidnapt zou zijn in Dubai. Onzin, zegt Kanimba. „Waarom zou hij naar een land afreizen waar hij zijn leven niet zeker zou zijn?”

Een andere zorg is dat Rusesabagina zijn hoge bloeddrukmedicijnen, maar niet krijgt. „De Belgische ambassade in Kigali heeft ze aan Rwanda gegeven, maar mijn vader heeft ze nooit gehad”, zegt Kanimba. „Hij is meer dan 20 kg aan lichaamsgewicht verloren. We waren bang dat hij vóór zijn rechtszaak zou overlijden aan een hersenbloeding.”

Europees Parelement

Ook het Europese Parlement heeft zich in de discussie gemengd door, in een niet-bindende resolutie, de Rusesabagina’s vrijlating te eisen. „Het EU-parlement veroordeelt met klem de gedwongen verdwijning, illegale uitlevering en de incommunicado-detentie van Paul Rusesabagina en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating”, aldus de resolutie van afgelopen week.