Meerdere ontploffingen te horen bij enorme brand op dak vol zonnepanelen: ’Scherpe deeltjes vrijgekomen’

Er wordt een plan gemaakt voor het opruimen van de scherven en daarbij wordt ook de gemeente ingeschakeld.

„Inmiddels lijkt het vuur aardig te doven”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. „Al is de brandweer nog volop bezig met blussen en is er nog steeds veel hitte in het pand.”

Ⓒ Fotopersburo Busink

Er kwam veel zwarte rook vrij. De brandweer laat weten dat om die reden een NL-alert wordt verstuurd in Oud-Alblas. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. „Het alert is nog steeds van kracht, maar de rook is stukken minder geworden”, aldus de veiligheidsregio.

De brandweer meldt dat de brand woedt in het dak van het bedrijf. Op het dak liggen veel zonnepanelen, die vermoedelijk net nieuw waren. Het getroffen bedrijf, Bon Bon catering & events, meldde eerder op zondag - voordat de brand was uitgebroken - dat de ruim 460 zonnepanelen maandag in gebruik zouden worden genomen.

Een woordvoerster kan nog niks zeggen over waar de brand is ontstaan. Ook binnen zijn volgens haar vlammen te zien. Met een hoogwerker probeert de brandweer het vuur te bestrijden. Er zijn meerdere eenheden ingezet. De brandweer roept mensen op om niet bij de brand te komen kijken.

De rook trekt over de A15. De ANWB en Rijkswaterstaat melden dat de snelweg daarom in beide richtingen is afgesloten.

Burgemeester Jan Willem Boersma van Alblasserdam wenst op sociale media de ondernemer en zijn medewerkers veel sterkte. „Wat intens heftig en verdrietig om je bedrijf zo in brand te zien staan.”

Bestrijding

Het is maar de vraag of zonnepanelen iets te maken hebben gehad met de aanleiding, zegt Marcel Dokter, voorzitter van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers. „Je ziet op beelden de zwarte rook van het bitumen dak, maar ook te zien is dat het beneden eveneens in brand staat. Als het vuur daar is begonnen, maken die panelen niet zoveel uit voor de brandbestrijding.”

Zonnepanelen op het dak – en vooral heel veel naast elkaar – kunnen wel degelijk een risico zijn, zoals in juni bij een grote brand in Arnhem waarbij acht woningen werden verwoest. „Want als de brand op het dak begint, wordt het lastiger voor de brandweer om erbij te komen. Als je van bovenaf probeert te blussen, kunnen die panelen het bluswater deels tegenhouden. En zowel zonnepanelen als accu’s in auto’s kunnen heel warm worden, dus dat is een nadeel.”