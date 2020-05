Hoekstra: ’Overgrote deel van de banen blijft behouden’

Minister Hoekstra: „Alle 17 miljoen Nederlanders gaan het merken.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Voor minister Wopke Hoekstra (Financiën) zijn het bizarre tijden. Tot drie maanden geleden klotste het geld tegen de plinten op, vanwege forse economische groei en flinke belastinginkomsten. Inmiddels stromen door de coronacrisis de miljarden uit zijn ministerie. Alles in een poging om de Nederlandse economie te stutten. Het roept de vraag op wie uiteindelijk zal opdraaien voor deze financiële operatie van ongekende omvang. Als het aan de CDA-bewindsman ligt wordt er één groep in ieder geval uitgezonderd. „Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord.”