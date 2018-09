Jol langer zonder Ruiz bij Fulham

Ruiz, die FC Twente in 2010 naar de landstitel leidde, hoopte maandag tegen Newcastle United weer speelminuten te kunnen maken. De aanvaller uit Costa Rica moet zich nu richten op het nieuwe jaar. „Hij heeft een structureel probleem met zijn hamstring waar we nu hopelijk de oplossing voor hebben gevonden”, zei Jol. „Hij moet opnieuw behandeld worden en staat dus nog zeker 4 weken aan de kant. Een enorme teleurstelling, want hij is een cruciale speler voor ons.”

