Burgemeester pleit voor landelijk verbod messen na dodelijke steekpartij

Belangstellenden tijdens de stille tocht in Drachten ter herdenking van de 16-jarige Roan die overleed na een steekpartij. Ⓒ ANP

DRACHTEN - Burgemeester Rijpstra van de Friese gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, pleit voor een landelijk verbod op messen in de openbare ruimte. In zijn eigen gemeente stelt hij sowieso een verbod in. Dat doet Rijpstra naar aanleiding van de steekpartij van twee weken geleden. De 16-jarige Roan kwam daarbij om het leven.