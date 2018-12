Duitse cardioloog verdacht van experimenten

West-Duitse media meldden donderdag dat het universiteitsziekenhuis in Düsseldorf overweegt strafrechtelijke stappen tegen de arts te nemen. Afgelopen vrijdag liet het ziekenhuis weten dat er een intern onderzoek is gestart.

De arts zou in het kader van zijn experimenten patiënten ook vaker voor controle hebben onderzocht dan gebruikelijk. Voor de onderzoekers is het vooralsnog een probleem dat niet bekend is waar de vermeende experimenten toe hebben geleid of hadden kunnen leiden. Strauer ziet volgens zijn raadsman vooralsnog geen enkele reden te reageren op „de vage verwijten”.

Strauer baarde in 2001 opzien door als eerste stamcellen van de patiënt te gebruiken bij de operatie van een slachtoffer van een hartinfarct. Dit medische pionierswerk met stamcellen uit het beenmerg van de patiënt werd pas maanden na de ingreep openbaar. De resultaten van de behandeling waren destijds veelbelovend.