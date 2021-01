Privé-bioscoop voor twee

Samen met zijn door de wol geverfde compagnon Ruud Lamers, die 25 jaar lang directeur was van Warner Brothers Home Entertainment, sleutelden ze jarenlang aan een bioscoopconcept waarbij de filmliefhebber zelf bepaalt wat hij gaat zien, waar, wanneer en met wie.

In hotel-restaurant OTTO bouwde Van de Weerd een danszaal van 150m2 om naar drie knusse filmzalen voor twee, vijf en zeven personen. De zalen hebben grote schermen, een subliem geluid en zijn geluiddicht.

„We willen starten met een keuze uit tweehonderd films, wat we uit willen bouwen naar duizend”, vertelt Van de Weerd. „Denk daarbij aan actuele films, maar je kunt ook bijvoorbeeld The Lord of the Rings nogmaals beleven. Samen met je vriend of vriendin of met een vriendengroep. Via de app van ons bedrijf kun je alles zelf bepalen.”

Van de Weerd is mede-eigenaar van Pathé Thuis en denkt met zijn concept een welkome aanvulling te hebben gevonden in het bioscoopsegment.

„In je thuisbioscoop moet je toch zelf naar de koelkast lopen. Hier word je verzorgd en bediend door het restaurantpersoneel. We gaan straks open van 08.00 tot 24.00 uur. Meer dan 90 procent van de Nederlanders vindt het leuk om naar de film te gaan. En hier bepaal jij helemaal zelf wat er gebeurt!”