AEX consolideert rond top 2012

De voortwoekerende eurocrisis en de verdiepende recessie in de eurozone zijn voor even naar de achtergrond verdreven en beleggers hebben alleen oog voor de beter dan verwachte macro-economische data. Alle negatieve berichten worden vooralsnog genegeerd.

Het totale gebrek aan acceptabel alternatief drijft veel geld van grote beleggers naar de aandelenmarkten. Toch blijft het volume relatief beperkt en de handel ingetogen. De handel op de beurzen wordt momenteel voor meer dan 90 procent bepaalt door professionele partijen. De weinige particulieren zaten en zitten altijd long.

De grote meerderheid zit dus long aandelen en willen een eindejaarsrally forceren. Eigenlijk zouden deze beleggers vol gas door naar boven willen, maar de grote onzekerheid over het vermijden van de fiscal cliff in Amerika weerhoudt hen ervan om nu al nog meer grote stappen voorwaarts te zetten.

Het Witte Huis heeft gisteren een hardere houding aangenomen ten opzichte van de Republikeinen. Minister van financiën Geithner stelde in een interview met CNBC dat de regering Obama absoluut bereid is om over de fiscal cliff te gaan. als de Republikeinen blijven volharden in het weigeren van belastingverhogingen voor de top 2 procent van de rijke Amerikanen.

Geithner stelt dat Het Witte Huis bereid is om over de fiscal cliff te gaan als een deal met de Republikeinen geen belastingverhogingen inhouden voor de rijke Amerikanen en als tweede, een stijging van de federale schulden limiet, het zogenaamde schuldenplafond. Het Witte Huis verhardt haar onderhandelingspositie. De Republikeinen hebben nog niet openlijk gereageerd op de uitspraken van Geithner.

De EU dendert ondertussen ook gewoon voort. EU-president Van Rompuy en voorzitter Barosso schijnen een geheim masterplan ter voltooiing van een economische en monetaire unie aan alle regeringsleiders van alle 27 lidstaten te hebben gestuurd, dat erin voorziet om alle begrotingen voortaan door Brussel te laten opstellen en doorvoeren en dat men bereid is om haar economische soevereiniteit aan Brussel over te laten.

De Verenigde Staten van Europa geleid vanuit Brussel door president van Rompuy. Ziet u het voor zich dat Kanselier Merkel alle Duitse gelden ter beschikking van Brussel zal stellen, dat daarmee dan carte blanche zal krijgen? In ieder geval zal het nu nog rijke Nederland enorm inleveren want men is natuurlijk in Brussel zeer geïnteresseerd in bijvoorbeeld ons grote pensioenvermogen. Brussel slaat een beetje door, vind ik.

Vandaag de laatste ECB-vergadering van 2012, waaruit geen verandering van de rente wordt verwacht. De ECB zal zeer waarschijnlijk de groeiverwachtingen (of moeten we krimpverwachtingen zeggen) voor de eurozone voor 2012 verder naar beneden toe bijstellen.

Ook wordt er met spanning uitgekeken naar de begeleidende persconferentie wat Draghi te zeggen heeft over bijvoorbeeld het bericht uit Spanje dat voor zowel dit jaar als volgend jaar de begrotingsdoelstellingen moeten worden losgelaten. Het is mijn mening dat Spanje er veel slechter voorstaat dan dat men officieel laat weten.

Veder vanochtend economische data vanuit de EU met de publicatie van de tweede raming van de derde kwartaal GDP voor Europa en de eurozone. Ook komen er cijfers van de Duitse verwerkende industrie order over oktober en vanmiddag vanuit Amerika de wekelijkse Jobless Claims.

We wachten op de officiële uitbraak van de AEX boven de 340.

