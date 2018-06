Premier: van Griekenland modeleconomie maken

Volgens Samaras is er in de afgelopen twee maanden op economisch gebied in Griekenland meer gebeurd dan in de afgelopen drie decennia. ,,Als u onze hervormingen en onze veranderingen ziet, zult u begrijpen dat wij aan een succesverhaal werken'', aldus de premier. Het doel is om ,,Griekenland spectaculair te veranderen'', voegde hij eraan toe.

Het zal volgens Samaras ook niet nodig zijn om nog meer Griekse schulden te schrappen. ,,Onze schuldenlast wordt nu officieel als draaglijk gezien. Maar om dit zo te houden moet de economie natuurlijk wel groeien''.