Onderzoek toont vogelgriep in Oostvaardersplassen aan

De Oostvaardersplassen zijn een Europees vogelreservaat. „Maar helaas kunnen we niets aan de virusziekte zelf doen en alleen maar hopen dat het snel weer verdwijnt. Dat er vogels doodgaan is nu helaas onvermijdelijk”, aldus Kuypers. Bezoekers moeten honden aangelijnd houden, aangezien die heel ziek kunnen worden van het eten van besmette vogels. Ook moeten mensen dode of suffe vogels niet aanraken.

Staatsbosbeheer gaat dode vogels in het natuurgebied niet zelf opruimen. Dat is volgens Kuypers onbegonnen werk, aangezien de meeste watervogels in het moerasgebied zitten en dat is nagenoeg ontoegankelijk. Bovendien zou zoeken en verwijderen van dode vogels juist extra verstorend zijn voor de andere dieren. Het werk in andere delen van het natuurgebied, zoals afschot van edelherten en plantwerkzaamheden, gaan wel gewoon door.